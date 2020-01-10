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пятница, 10 января 2020 22:42

Иран озвучит свою версию катастрофы самолета МАУ 11 января

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Иран озвучит свою версию катастрофы самолета МАУ 11 января
11 января Иран назовет свою версию авиакатастрофы. Фото: Prm

Иран объявит свою версию авиакатастрофы самолета МАУ в субботу, 11 января.

Как сообщается, завтра представители Ирана встретятся с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования причин и обстоятельств аварии украинского самолета. Об этом сообщает телеканал CNN.

Иран соберет пресс-конференцию, на которой назовут главную версию авиакатастрофы украинского самолета, которую рассматривают в Тегеране.

"Будет совещание, и после осмотра первичных выводов будет опубликовано причину аварии самолета", - сообщили иранские чиновники.

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СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы украинского самолета в Иране - террористический акт и попадания ракеты зенитно-ракетного комплекса. В то же время в СБУ добавили, что версия с ракетой вызывает много вопросов и поэтому ее нужно тщательно проработать.

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