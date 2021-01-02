Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире

Два года назад, 3 января, в арендованной квартире Харькова нашли убитыми студенток 20-летнюю Букет Йылдыз и 22-летнюю Зейнеп Хусюнбей. Обе родом из Турции. Учились на втором курсе университета им. Василия Каразина. В обоих были перерезаны горла.
Тревогу забили друзья девушек, когда те 3 дня не отвечали на звонки. Полицейские открыли квартиру, где жили студентки. Повсюду были лужи крови, разбросанные вещи. Установили, студенток убили 31 декабря. Из квартиры исчез принтер, ноутбук и мобильные телефоны девушек.
Незадолго до убийства Букет жаловалась родителям на бывшего возлюбленного, который ее преследовал. Парня зовут Цокмез Гусну Цан. Тогда ему было 20 лет. Он несколько раз прилетал в Харьков навестить девушку. Но отношения между ними испортились. Во время последней встречи поссорились в торговом центре. Говорили на повышенных тонах. За студентку вступились посетители заведения. Парень тогда назвал себя Мистер Икс и ушел. 31 декабря он пришел в квартиру к девушке. Она объяснила, что больше с ним встречаться не хочет.
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"Он спустился вниз, но затем вернулся в квартиру. Когда вошел, Букет как раз разговаривала с новым бойфрендом из Германии по видеочату. Цокмез вырвал у нее из рук телефон, убил девушку. Два дня продолжал от ее имени переписываться с родственниками студентки и парнем. Зейнеп в это время ходила по магазинам. Цокмез встретил ее у входной двери. Там и зарезал", - рассказывал тогда Фарид Алиев, директор Харьковского представительства Союза турецко-украинских деловых людей.
Цокмез Гучсну Цан 2 января выехал из Украины. Через 3 дня турецкая полиция задержала его на родине. Прятался на кладбище. Знакомые задержанного рассказали, что он увлекся фильмами об убийстве человека.
Дело передали местным правоохранителям. По турецкому законодательству Цокмезу грозит смертная казнь. Завершилось ли следствие по делу и какова судьба подозреваемого - неизвестно.
Тела убитых в Харькове иностранных студенток 20-летнюю Букет Йылдыз и 22-летнюю Зейнеп Хусюнбей 10 января отправили на родину. Оба родителя Букет перенесли сердечные приступы в связи со страшной вестью.
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