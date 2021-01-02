Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире

Два года назад, 3 января, в арендованной квартире Харькова нашли убитыми студенток 20-летнюю Букет Йылдыз и 22-летнюю Зейнеп Хусюнбей. Обе родом из Турции. Учились на втором курсе университета им. Василия Каразина. В обоих были перерезаны горла.

Тревогу забили друзья девушек, когда те 3 дня не отвечали на звонки. Полицейские открыли квартиру, где жили студентки. Повсюду были лужи крови, разбросанные вещи. Установили, студенток убили 31 декабря. Из квартиры исчез принтер, ноутбук и мобильные телефоны девушек.

Автор: Comments.UA Студенток 20-летнюю Букет Йылдыз и 22-летнюю Зейнеп Хусюнбей нашли с перерезанными горлами в арендованной квартире Харькова 3 января 2019-го. Обе родом из Турции

Незадолго до убийства Букет жаловалась родителям на бывшего возлюбленного, который ее преследовал. Парня зовут Цокмез Гусну Цан. Тогда ему было 20 лет. Он несколько раз прилетал в Харьков навестить девушку. Но отношения между ними испортились. Во время последней встречи поссорились в торговом центре. Говорили на повышенных тонах. За студентку вступились посетители заведения. Парень тогда назвал себя Мистер Икс и ушел. 31 декабря он пришел в квартиру к девушке. Она объяснила, что больше с ним встречаться не хочет.

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"Он спустился вниз, но затем вернулся в квартиру. Когда вошел, Букет как раз разговаривала с новым бойфрендом из Германии по видеочату. Цокмез вырвал у нее из рук телефон, убил девушку. Два дня продолжал от ее имени переписываться с родственниками студентки и парнем. Зейнеп в это время ходила по магазинам. Цокмез встретил ее у входной двери. Там и зарезал", - рассказывал тогда Фарид Алиев, директор Харьковского представительства Союза турецко-украинских деловых людей.

Цокмез Гучсну Цан 2 января выехал из Украины. Через 3 дня турецкая полиция задержала его на родине. Прятался на кладбище. Знакомые задержанного рассказали, что он увлекся фильмами об убийстве человека.

Автор: npu.gov.ua Подозреваемого в убийстве 2 иностранных студенток в Харькове Цокмеза Гусна Цана судили в Турции

Дело передали местным правоохранителям. По турецкому законодательству Цокмезу грозит смертная казнь. Завершилось ли следствие по делу и какова судьба подозреваемого - неизвестно.

Тела убитых в Харькове иностранных студенток 20-летнюю Букет Йылдыз и 22-летнюю Зейнеп Хусюнбей 10 января отправили на родину. Оба родителя Букет перенесли сердечные приступы в связи со страшной вестью.