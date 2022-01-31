Иностранец-нелегал три часа насиловал студентку

Фото: kv.npu.gov.ua

На Киевщине задержали 26-летнего гражданина Республики Камерун за изнасилование 21-летней в Софиевской Борщаговке в ночь на 28 января.

Две студентки в ночном клубе познакомились с иностранцем. И продолжили знакомство в квартире мужчины. Там он надругался над одной из подруг, сообщили в отделе коммуникации областной полиции 31 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наколол психотропами и изнасиловал: 40-летний надругался над несовершеннолетней

"Почти три часа иностранец-нелегал издевался над 21-летней женщиной. Потом отпустил. Потерпевшая обратилась в больницу", - рассказал начальник областной полиции Андрей Небитов.

За изнасилование подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В Сумах злоумышленник в течение пяти часов удерживал 18-летнюю в своем автомобиле и изнасиловал ее. Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра.