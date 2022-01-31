Иностранец-нелегал три часа насиловал студентку

На Киевщине задержали 26-летнего гражданина Республики Камерун за изнасилование 21-летней в Софиевской Борщаговке в ночь на 28 января.
Две студентки в ночном клубе познакомились с иностранцем. И продолжили знакомство в квартире мужчины. Там он надругался над одной из подруг, сообщили в отделе коммуникации областной полиции 31 января.
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"Почти три часа иностранец-нелегал издевался над 21-летней женщиной. Потом отпустил. Потерпевшая обратилась в больницу", - рассказал начальник областной полиции Андрей Небитов.
За изнасилование подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В Сумах злоумышленник в течение пяти часов удерживал 18-летнюю в своем автомобиле и изнасиловал ее.
Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра.
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