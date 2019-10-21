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понедельник, 21 октября 2019 22:08

Иностранец с ножом забег в отдел полиции

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Иностранец с ножом забег в отдел полиции
Мужчину с ножом задержали. Фото: DrogMedia

В центре Одессы в Приморский отдел полиции забежал иностранец с ножом.

Инцидент произошел сегодня вечером, сообщает УНИАН.

Сотрудник полиции рассказал, что темнокожий мужчина с кухонным ножом в помещении полиции кричал на английском языке, бросался на людей, размахивал ножом.

Правоохранители разоружили и усмирили мужчину. На место происшествия вызвали переводчика и медиков.

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Сейчас устанавливается личность мужчины, причины его поведения. Как отметил сотрудник отдела, медики устанавливают его эмоционально-психическое состояние. В зависимости от этого и других обстоятельств дадут правовую квалификацию события.

15 октября на улице Тесленко в Кривом Роге на Днепропетровщине ранили 30-летнюю женщину. Ножом в живот она получила от 41-летней подруги, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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