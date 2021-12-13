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понедельник, 13 декабря 2021 14:23

Иностранец пытался попасть в Украину за $900

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Иностранец пытался попасть в Украину за $900
Турков отправили назад. Фото: ГНСУ

В аэропорту Одессы 33-лктний гражданин Турции пытался за $900 попасть на территорию Украины.

Взятку сотруднице пограничной службы предложил иностранец, с двумя товарищами прилетевший из Стамбула. Ни один из них не смог подтвердить цель пребывания в Украине. Иностранцы получили отказы в пересечении границы, передает Государственная пограничная служба Украины.

"Для этих граждан Турции это уже пятая неудачная попытка попасть на территорию Украины. На этот раз иностранец был настойчивее и предложил 900 долларов. Однако, не получилось - сотрудница погранслужбы от неправомерного предложения отказалась", - говорится в сообщении.

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Иностранцы улетели обратными рейсами.

В выходные на границе с Польшей пограничники задержали иностранцев из Палестины, Сирии и Турции. Местные жители сообщили, что в районе автобусной станции во Львовской области заметили четырех неизвестных.

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Дата
13
декабря

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