Иностранец посреди улицы зарезал 19-летнего брата

В Харькове 28-летний азербайджанец зарезал во время драки 19-летнего двоюродного брата. Фото: npu.gov.ua

7 сентября в Харькове задержали 28-летнего гражданина Азербайджана, который зарезал 19-летнего двоюродного брата.

Драка между родственниками произошла 5 сентября в 22:35 на проспекте Гагарина, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время выяснения отношений злоумышленник ударил родственника ножом в грудную клетку. От полученных травм 19-летний парень умер", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За умышленное убийство его могут посадить на 15 лет.

В городе Измаил Одесской области 36-летний мужчина во время ссоры зарезал родную сестру. От 22 ударов ножом потерпевшая погибла на месте. Рецидивиста задержали.