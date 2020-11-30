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понедельник, 30 ноября 2020 15:41

Иностранец незаконно снимал деньги с чужих банковских карточек

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Иностранец незаконно снимал деньги с чужих банковских карточек
Мошенник успел присвоить около полумиллиона гривен

В Киеве полицейские задержали иностранца, который незаконно снимал деньги с чужих банковских карточек.

Мошенник успел присвоить около полумиллиона гривен, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

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"33-летний мужчина изготавливал и устанавливал в банкоматы скимминговые устройства для считывания информации с банковских карт. Далее благодаря прибору для программирования магнитных лент, он создавал компрометируемые банковские карточки клиентов, из которых снимал наличные. Предварительно установлено, что таким образом злоумышленник присвоил около половины миллиона гривен ", - говорится в сообщении.

В доме мужчины полицейские провели обыски и изъяли микро-видеокамеры, устройства для считывания банковских карт и инструменты для их изготовления, накладки для крепления скимминговых устройств, банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты.

За мошенничество мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура заблокировала деятельность 3 мошеннических колл-центров из около 1 тыс. операторов. Мошенники представлялись инвестиционными посредниками, получали доступ к банковским картам граждан стран ЕС и переводили оттуда деньги на свои счета.

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