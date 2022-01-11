Иностранец хотел за $1 тыс. попасть в Украину

Индеец не смог подтвердить, что едет в Украину учиться. Фото: ГПСУ

26-летний гражданин Индии пытался за $1 тыс. попасть в Украину.

Он прилетел рейсом из Шарджи в Объединенные арабские эмираты, передает Государственная пограничная служба Украины.

Во время пограничного контроля в пункте пропуска "Борисполь" мужчина сказал, что прибыл в Украину учиться. Но это не смог подтвердить. Ему отказали в пересечении границы.

Тогда индеец предложил пограничнице взятку. Сотрудница сообщила ему, что это противозаконно, но иностранец продолжал настаивать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовской области задержали нелегальных мигрантов

"Как следствие, иностранец был задержан общей межведомственной группой в составе представителей внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и сотрудников Нацполиции Украины под процессуальным руководством Дарницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Возле села Верховина Быстрая Ужгородского района Закарпатской области пограничники задержали 41-летнего харьковчанина. Он хотел незаконно попасть в Польшу. Мужчину задержал пограничный патруль отделения "Верховина Быстра" Чопского отряда.