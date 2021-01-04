Иностранец хотел "подкупить" украинских пограничников российскими рублями

Мужчина предлагал им 10 тыс. российских рублей Фото: dpsu.gov.ua

В Сумской области азербайджанец пытался незаконно пересечь украинскую границу и хотел откупиться от пограничников.

Мужчина предлагал им 10 тыс. российских рублей, сообщили в пресс службе ГНСУ.

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"Пограничники Сумского отряда прекратили правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства. В пункт пропуска" Бачевск "на въезд в Украину на автомобиле марки Renault Trafic в качестве пассажира прибыл гражданин Азербайджана. Во время пограничного контроля мужчина предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере 10 тыс. российских рублей с целью содействия в беспрепятственном пересечении границы", - говорится в сообщении.

По данным ГНСУ, мужчины передали полицейским для принятия решения по факту правонарушения.

Пограничники совместно с представителями таможни в пункте пропуска "Гоптовка" задержали женщину с двумя бутылками наркотиков. Женщина шла пешком в Россию и на нее среагировал служебный собака. Наркотики она спрятала за пазуху.