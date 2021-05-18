Имела еще троих детей: 27-летняя женщина умерла во время родов

Женщина умерла после розрождения. Фото: pixabay.com

В городском роддоме Ровно во время родов умерла 27-летняя женщина.

У нее осталось трое детей, пишет издание "7 дней". Информацию также подтвердила главный врач роддома Светлана Муравская. По ее словам, женщина умерла после розрождения.

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"Во всем мире на родах умирают женщины. Так, к сожалению, у нас это произошло. Нам очень обидно. Врачи сделали все, что могли и даже больше", - сказала Муравская.

Обстоятельства и причины трагедии в медицинском учреждении пока не называют, однако обещают провести расследование.

В Новом Роздоле Львовской области умерла 17-летняя беременная. Медики не оказали ей квалифицированную помощь.