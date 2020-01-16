Идентифицировали тела всех украинцев, которые погибли в самолете МАУ

Тела должны вернуть в Украину до 19 января. Фото: Reuters

В Иране завершилась идентификация тел граждан Украины, погибших при крушении самолета МАУ.

"Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину. По предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года", - сообщает Министерство внутренних дел Украины.

15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД помогают иранцам расследовать причины трагедии.

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2 эксперта-генетика МВД Украины остаются в Тегеране до завершения идентификации погибших и возвращения родственникам.

Самолет МАУ потерпел крушение в близи Тегерана утром 8 января. Воздушное судно совершало рейс из столицы Ирана в Киев. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. Утром 11 января иранские военные обнародовали заявление на государственном ТВ, в которой признали свою ответственность за авиакатастрофу. Они объяснили, что самолет был ошибочно воспринят за враждебную цель и сбит ракетой после того, как подошел к одному из военных объектов Революционной гвардии Ирана - Корпуса стражей Исламской революции.