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четверг, 20 мая 2021 11:12

Идеальная пара: рассказали о студентах, погибших во время отдыха в Турции

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Идеальная пара: рассказали о студентах, погибших во время отдыха в Турции
В Турции в ДТП погибли двое студентов из Сум. Это - 28-летняя Анастасия Пришко и 27-летний Александр Попов. Еще двоих пострадавших украинцев спасают медики. Фото: facebook.com/biemsumdu

Студенты из Сум 27-летний Александр Попов и 28-летняя Анастасия Пришко, которые погибли в аварии в Турции, встречались два с половиной года. Друзья считали их идеальной парой, потому что они подходили друг другу.

Пара отправилась в Турцию за несколько дней до трагической гибели. Анастасия успела выложить несколько фото с отдыха в соцсети, на которых была улыбчивой и счастливой.

"Настя всегда была такой. Красивая, с улыбкой на лице. Она была счастлива вместе со своим Сашей. Они любили друг друга. Мне жаль", - рассказала одна из подруг погибшей, передает "Обозреватель".

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Пара любила путешествовать. Они вместе побывали в Европе, причем успели параллельно дистанционно учиться. Они учились в Институте бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета на факультете международных отношений. Анастасия была старостой группы. Учились даже во время поездки в Турцию.

"Они успевали работать и хорошо учиться, оба были на четвертом курсе, в этом году должны были защищать бакалаврскую дипломную работу", - рассказывает глава Студенческого совета при областной администрации Никита Ковалевский.

Кроме них, в авто была еще одна пара - Владислав и Анастасия. За их жизнь борются врачи.

В Турции во время отдыха погибли студенты Института бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ Александр Попов и Анастасия Пришко. Они попали в ДТП. Авария произошла 15 мая в 20:30 в районе населенного пункта Кумафшары.

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Дата
20
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