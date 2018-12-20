"Хвалился гениталиями" - возле школы задержали педофила

Фото: facebook.com/olesya.kl

В Харькове рядом со школой задержали 54-летнего мужчину, который делал ученикам непристойные предложения.

Инцидент произошел возле школы №78 в Садовом проезде, сообщила в Facebook пользователь под ником LK Alesya. По словам женщины, сначала мужчина подошел к ней, но, получив отказ, остановил 2 детей. Женщина позвонила одному из учителей, а тот директору. В результате подозреваемого удалось задержать до приезда полиции.

"За 7 минут он уже успел пристать к другим детям, его узнала 5-классница, к которой он приставал с непристойностями, когда она гуляла на территории школы №91. Также его узнали технички школы, которые видели, как он у киосков хвастался своими гениталиями", - написала очевидец.

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Патрульные доставили задержанного в Слободской отдел полиции, а позже стало известно об открытии уголовного производства по статье "развращение несовершеннолетних".

Также выяснилось, что 54-летний мужчина уже был судим за развращение несовершеннолетних. Если вина задержанного будет доказана, его могут посадить на 8 лет.

В Киеве 5 лет тюрьмы получил 49-летний аниматор театра, который совершал развратные действия в отношении 8-летней девочки. 2016-го, будучи руководителем выездного Кукольного театра, человек был приглашен на детский праздник в качестве аниматора-кукловода. Во время празднования злоумышленник заманил 8-летнюю девочку в отдельную комнату. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, сделал ребенку "массаж", касаясь ее половых органов.