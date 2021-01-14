Хозяин избил молотком и поджег гостя

Фото: facebook.com/vinn.police

В селе Ивча Литинского района Винницкой области задержали 45-летнего мужчину, который избил и поджег своего 40-летнего гостя.

Произошло это 13 января около 20:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленник пригласил потерпевшего к себе в гости. Но впоследствии между мужчинами возник внезапный конфликт и хозяин несколько раз ударил односельчанина молотком по голове и рукам. На этом разъяренный мужчина не успокоился. Он принес из сарая канистру с бензином, облил им гостя и поджег", - рассказал Константин Коробчинский из Винницкого районного управления полиции.

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Пострадавший с ушибами и ожогами находится в больнице. О подозреваемом известно, что он около 20 лет провел за решеткой за кражи, разбои и нарушения админнадзора. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В селе Терновка Вольнянского района Запорожской области 25-летний мужчина поджег свою 57-летнюю гостью. Пока женщину тушили другие гости, злоумышленник скрылся. Его задержали в этом же селе, прятался у матери.