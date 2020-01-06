Хотели отобрать сына: что рассказала мать расстрелянного в Каховке мужчины

В Каховке под райотделом полиции ежедневно собираются митингующие, которые требуют расследовать убийство Владимира Чебукин. Фото - Сегодня

Житель Каховки Херсонской области 26-летний Владимир Чебукин и подозреваемый в его убийстве последнее время ссорились.

Владимир приехал к дому бывшей жены после того, как получил смс-сообщение, что сможет увидеть сына "только через суд", рассказала мать убитого Елена Чебукина, передает Общественное.

Женщина заявила, что ее сын часто бывал в доме, где получил смертельное ранение. Поскольку с бывшей женой проживает их общий сын.

"Владимир там прожил три с половиной года. Он любил свою жену по сей день, наверное. Он безумно любил своего сына, очень сильно. Мы с внуком общались, он постоянно к нам приходил. У него только были слова:" Папа ", "Мой папа", "Где мой папа" ... Мы были в хороших отношениях с нашими сватами, они были с нами в реанимации, когда все это произошло", - сказала она.

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Добавила, что в последнее время отношения между ее сыном и бывшей невесткой ухудшились. Владимир однажды сказал, что нынешний муж его бывшей жены Юрий говорил о намерении "отсудить" ребенка.

"Он настолько сильно любил сына, его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться ... Подъехав туда, он 100% не ожидал, что такое может случиться ... В ночь убийства выяснилось, что у Владимира и нынешнего мужа его бывшей жены была длинная переписка, они ссорились между собой. были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы", - сказала женщина, отметив, что телефон погибшего изъяли правоохранители.

1 января Владимир Чебукин пришел к бывшей жене. Между ним и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина. Чебукина забрали в больницу, но через 2 дня он умер. 29-летнего стрелка 4 января суд арестовал на 60 суток по подозрению в совершении умышленного убийства. В Чебукина стрелял бывший милиционер, оперуполномоченный, который работал в правоохранительных органах до 2012 года. Вместе с ним и бывшей женой убитого в доме отдыхал сотрудник Каховского райотдела полиции.