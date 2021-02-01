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понедельник, 01 февраля 2021 19:03

Хотела остановить мужа: 40-летняя женщина прыгнула с 9-го этажа под колеса такси

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Хотела остановить мужа: 40-летняя женщина прыгнула с 9-го этажа под колеса такси
В Днепре спасают 40-летнюю женщину, которая выпрыгнула с 9 этажа под колеса такси. Фото: facebook.com/rsa010963

В Днепре 40-летняя женщина выпрыгнула с 9 этажа 31 января. Женщина упала прямо под колеса такси, на котором должен был поехать ее муж.

Со сложными травмами потерпевшую госпитализировали в больницу имени Мечникова. Об этом рассказал главврач медучреждения Сергей Рыженко.

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"Женщину зовут Ангелина. Доставлена в крайне тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Закрытая травма позвоночника и грудной клетки. Переломы ребер слева, закрытый перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Утром в сознании, на аппарате искусственной вентиляции легких", - рассказал Сергей Рыженко.

Добавил, что в последнее время участились случаи попыток самоубийства, особенно среди женщин.

1 февраля в 8.30 в больницу им. Мечникова в тяжелом состоянии привезли 34-летнего мужчину. В 7.50 он выходил из подъезда своего дома №19А на бульв. Платонова на работу. И ему на голову с 14-го этажа упала женщина. Она погибла на месте. Мужчина - в отделении политравмы.

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