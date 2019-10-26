Хотел напугать: мужчина подстрелил сожительницу и убил себя

На Закарпатье мужчина подстрелил сожительницу и покончил с собой. Фото - zk.npu.gov.ua

В Хусте на Закарпатье 47-летний мужчина подстрелил 36-летнюю сожительницу и покончил с собой. Так хотел напугать женщину.

Происшествие произошло 25 октября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Ранение женщина получила во время ссоры со своим сожителем. В ходе словесной перепалки мужчина выстрелил из ружья, чтобы напугать женщину. Однако попал ей в левую часть таза. Сейчас пострадавшая находящийся под наблюдением врачей в реанимационном отделении больницы", - рассказали в полиции.

Следователи начали уголовное производство, все обстоятельства происшествия выясняются.

В селе Завалье Каменец-Подольского района Хмельницкой 40-летний мужчина застрелил тестя и тещу. Ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой . Сейчас злоумышленник находится под стражей в больнице.