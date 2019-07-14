"Хочу купаться без стрема!" - активисты требуют прекратить сливать грязь в Днепр

Фото: Olha Katsan/radiosvoboda.org

В Киеве активисты собрались возле Венецианского моста в Гидропарке с требованием прекратить сливать грязь в Днепр.

На плакатах написали "Хочу купаться без стрем!", "Коллекторам БАН", "Киевводоканал" нам не бро: он травит Днипро!", "Хватит травить Днепр - надо делать добро", об этом сообщает Радио Свобода.

С противогазами, перформансами и плакатами люди пытались привлечь внимание общественности к загрязнению реки.

Акция стала реакцией на регулярные ливни в реку неизвестного вещества в районе Русановских садов. Она попадает туда через коллекторы, принадлежащих ЗАО "АК "Киевводоканал". Расположены они недалеко пляжа, где купаются и отдыхают сотни людей. Через эти выбросы, говорят организаторы мероприятия, вода покрывается непонятной маслянистой пленкой и неприятно пахнет.

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По словам активистов, они начнут собирать подписи, чтобы власть закрыла коллекторы хотя бы на время анализа проб воды.

Накануне, 12 июля, неравнодушные жители Днепровского района провели акцию против загрязнения Днепра на мосту Патона. Активисты вышли на мост с плакатами "Киевляне, давайте на чистоту", "В нашем Днепре уже стремно купаться", "Почему кто-то закрывает глаза на нечистоты?", "Тоже бесит? Подай сигнал". Водители сигналили в поддержку акции, а люди в автобусах с интересом снимали видео.

Украина присоединится к международной акции Dolphin project's global beach cleanup. Все желающие соберутся убрать побережья водоемов в своих городах. Акцию проводит движение UAnimals.