Хирург случайно сжег пациентку во время операции

Женщина погибла из-за ошибки хирурга. Фото: УНИАН

В румынском Бухаресте хирург одной из клиник случайно поджег пациентку на операционном столе.

Женщина погибла, сообщает BBC.

Трагедия произошла во время операции по удалению раковой опухоли. Хирург воспользовался электроскальпель, пропитанным дезинфицирующим спиртосодержащим раствором.

66-летняя пациентка получила ожоги 40 процентов тела и скончался через неделю.

Медики долго скрывали смерть пациентки, а потом заявили, что это был несчастный случай.

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"Мы узнали о происшествии со СМИ. Мы никого не обвиняем, просто хотим понять, что произошло", - рассказал один из родственников жертвы.

В кенийской больнице хирурги по ошибке сделали операцию на мозге не потому пациенту.