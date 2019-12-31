Хирург случайно сжег пациентку во время операции

 
Ексклюзивы
1/5
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 351
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1944
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 918
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1350
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1017
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3888
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7101
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6201
Фото
Все фото
4
4
3
10
4
Мужчина почти 2 месяца хранил труп сожительницы, чтобы расчленить
Мужчина почти 2 месяца хранил труп сожительницы, чтобы расчленить
Задержали банду угонщиков элитных автомобилей
Задержали банду угонщиков элитных автомобилей
На Северном мосту оторвалась конструкция и &quot;врезалась&quot; в авто
На Северном мосту оторвалась конструкция и "врезалась" в авто
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
Иностранец попал в смертельную аварию
Иностранец попал в смертельную аварию
Видео
Все видео
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1944
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1035
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1170
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3501
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 531
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
вторник, 31 декабря 2019 05:15

Хирург случайно сжег пациентку во время операции

  Комментировать
Хирург случайно сжег пациентку во время операции
Женщина погибла из-за ошибки хирурга. Фото: УНИАН

В румынском Бухаресте хирург одной из клиник случайно поджег пациентку на операционном столе.

Женщина погибла, сообщает BBC.

Трагедия произошла во время операции по удалению раковой опухоли. Хирург воспользовался электроскальпель, пропитанным дезинфицирующим спиртосодержащим раствором.

66-летняя пациентка получила ожоги 40 процентов тела и скончался через неделю.

Медики долго скрывали смерть пациентки, а потом заявили, что это был несчастный случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 34-летний мужчина впал в кому после операции на руке

"Мы узнали о происшествии со СМИ. Мы никого не обвиняем, просто хотим понять, что произошло", - рассказал один из родственников жертвы.

В кенийской больнице хирурги по ошибке сделали операцию на мозге не потому пациенту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хирург случайно сжег пациентку во время операции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец

Самое читаемое
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 10071
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам 1 Просмотров: 9594
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ Просмотров: 9414
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 8352
Оторвало голову: пьяный водитель погиб в страшной аварии
Оторвало голову: пьяный водитель погиб в страшной аварии Просмотров: 6489
Происшествия
Подросток обокрал ломбард на полмиллиона гривен
Подросток обокрал ломбард на полмиллиона гривен Просмотров: 135
Владелец фуры разыграл ограбление, чтобы получить компенсацию
Владелец фуры разыграл ограбление, чтобы получить компенсацию Просмотров: 693
На охоте подстрелили охотника
На охоте подстрелили охотника Просмотров: 756
Мужчина почти 2 месяца хранил труп сожительницы, чтобы расчленить
Мужчина почти 2 месяца хранил труп сожительницы, чтобы расчленить
4
 Просмотров: 1656
Мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу
Мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
63
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
4
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
2
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
2
США вступились за Польшу перед Путиным
1
Сколько оружия получила армия за год: отчет Минобороны
Голосов: 486
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua