ГСЧС отчиталась о выбросе химикатов в реку Рось. Фото: Новое Время

Согласно предварительным анализам, выяснилось, что химикаты не превышают норму в воде реки Рось, где перевернулся автомобиль с гербицидами.

"Массовой гибели рыб нет. Ситуация под контролем. Было поставлено на контроль качество воды, которая набирается из реки Рось для обеспечения питьевого водоснабжения. Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль качества питьевой воды, Госпотребслужба и представители лабораторных центров Минздрава проводили их лабораторный анализ. По предварительным данным, превышение предельной концентрации веществ в реке Рось не обнаружили", - заявил заместитель директора департамента организации мероприятий гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Лещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опасный инсектицид "Нурел Д" в реку Рось не попал

Принято решение о продлении прекращения подачи питьевого водоснабжения в городе Белая Церковь.

В городе Умань Черкассы области воду поставляют из резервуаров, запаса должно хватить на 3 суток. В Белой Церкви запаса хватит на сутки, люди берут воду из бюветов или из резервуаров, которые подвозят в город.