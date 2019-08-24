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суббота, 24 августа 2019 10:58

Грузовики сошлись в смертельном столкновении: фото страшной автотрощи
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На Житомирщине столкнулись два грузовика. Погибли оба 24-летние водители
Фото: zt.npu.gov.ua
На Житомирщине столкнулись два грузовика. Погибли оба 24-летние водители
На Житомирщине столкнулись два грузовика. Погибли оба 24-летние водители

23 августа на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Вблизи с. Малиновки столкнулись грузовики DAF и Mercedes.

Оба 24-летние водители погибли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Около 23:40 водитель DAF, двигаясь в направлении г. Коростеня, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с другим грузовиком. От полученных травм на месте происшествия погибли оба водителя", - сказано в сообщении.

Следователи начали уголовное производство. Все обстоятельства аварии выясняются.

В Харькове КамАЗ, груженный песком, слетел с моста. ДТП произошло в районе Алексеевки. Перед падением, грузовик протаранил несколько легковушек.

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