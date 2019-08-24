Грузовики сошлись в смертельном столкновении: фото страшной автотрощи

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23 августа на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Вблизи с. Малиновки столкнулись грузовики DAF и Mercedes.

Оба 24-летние водители погибли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Около 23:40 водитель DAF, двигаясь в направлении г. Коростеня, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с другим грузовиком. От полученных травм на месте происшествия погибли оба водителя", - сказано в сообщении.

Следователи начали уголовное производство. Все обстоятельства аварии выясняются.

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