Грузовик влетел в дом и перевернулся

В с. Ходоки Коростенского района Житомирской области грузовик DAF влетел в жилой дом и перевернулся.
Авария произошла 18 августа в 21.55, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
"В перевернутом грузовике находится 32-летний водитель. Туловище водителя было зажато поврежденными конструкциями авто. Пострадавший находился в сознании. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали травмированного и передали в руки медиков", - рассказали спасатели.
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Мужчину госпитализировали. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливают специалисты.
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