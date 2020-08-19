Грузовик влетел в дом и перевернулся

В с. Ходоки Коростенского района Житомирской области грузовик DAF влетел в жилой дом и перевернулся.

Авария произошла 18 августа в 21.55, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: zt.dsns.gov.ua На Житомирщине грузовик DAF влетел в жилой дом и перевернулся

"В перевернутом грузовике находится 32-летний водитель. Туловище водителя было зажато поврежденными конструкциями авто. Пострадавший находился в сознании. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали травмированного и передали в руки медиков", - рассказали спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовик на огромной скорости врезался в дома: есть жертвы

Автор: zt.dsns.gov.ua 32-летнего водителя зажало между конструкциями авто и он самостоятельно не мог выбраться. Его освободили спасатели и передали медикам

Мужчину госпитализировали. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливают специалисты.

В Киеве на улице академика Туполева грузовик едва не врезалась в жилой дом. Водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. Снес яблоню и врезался в старый тополь.