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среда, 19 августа 2020 12:27

Грузовик влетел в дом и перевернулся

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В с. Ходоки Коростенского района Житомирской области грузовик DAF влетел в жилой дом и перевернулся.

Авария произошла 18 августа в 21.55, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: zt.dsns.gov.ua
  На Житомирщине грузовик DAF влетел в жилой дом и перевернулся
На Житомирщине грузовик DAF влетел в жилой дом и перевернулся

"В перевернутом грузовике находится 32-летний водитель. Туловище водителя было зажато поврежденными конструкциями авто. Пострадавший находился в сознании. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали травмированного и передали в руки медиков", - рассказали спасатели.

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Автор: zt.dsns.gov.ua
  32-летнего водителя зажало между конструкциями авто и он самостоятельно не мог выбраться. Его освободили спасатели и передали медикам
32-летнего водителя зажало между конструкциями авто и он самостоятельно не мог выбраться. Его освободили спасатели и передали медикам

Мужчину госпитализировали. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливают специалисты.

В Киеве на улице академика Туполева грузовик едва не врезалась в жилой дом. Водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. Снес яблоню и врезался в старый тополь.

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