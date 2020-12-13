На столичной Петровке грузовик столкнулся с троллейбусом. Фото: Facebook

В Киеве на Петровке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и троллейбуса.

Водитель грузовика получил травмы. Об этом сообщает dtp.kiev.

Отмечается, что троллейбус ехал по Оболонском проспекте от Макдональдса в сторону Оболони, а грузовик по ул. Бандеры в сторону Троещины. ДТП произошло на перекрестке.

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"Пострадавший водитель грузовика, иностранец из южных республик, убежал. На место происшествия прибыл владелец грузовика, написал заявление об угоне", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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