Грузовик столкнулся с троллейбусом

В Киеве на Петровке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и троллейбуса.
Водитель грузовика получил травмы. Об этом сообщает dtp.kiev.
Отмечается, что троллейбус ехал по Оболонском проспекте от Макдональдса в сторону Оболони, а грузовик по ул. Бандеры в сторону Троещины. ДТП произошло на перекрестке.
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"Пострадавший водитель грузовика, иностранец из южных республик, убежал. На место происшествия прибыл владелец грузовика, написал заявление об угоне", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
На автодороге Киев-Знаменка, что в Обуховском районе, столкнулись автомобили "Renault" и "ВАЗ". Погиб человек и 14-летний подросток.
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