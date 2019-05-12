Грузовик сбил насмерть 11-летнего мальчика

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2277
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1755
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4520
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1089
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2871
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3393
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5724
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1935
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2133
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
1 Просмотров: 3366
Фото
Все фото
7
6
8
5
6
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
&quot;Сыночек, не надо&quot;: мужчина выбросил мать с балкона
"Сыночек, не надо": мужчина выбросил мать с балкона
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
В аварии пострадали дети пьяного водителя
В аварии пострадали дети пьяного водителя
Видео
Все видео
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
Подростки избили и бросили в фонтан прохожего (21+)
Подростки избили и бросили в фонтан прохожего (21+)
Как работают карманники: неудачную кражу сняли на видео
Как работают карманники: неудачную кражу сняли на видео
Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына
Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына
Интервью
1/5
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Просмотров: 387
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3213
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1350
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1431
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3339
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 963
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
воскресенье, 12 мая 2019 12:21

Грузовик сбил насмерть 11-летнего мальчика

  Комментировать
Грузовик сбил насмерть 11-летнего мальчика
В Херсоне КАМАЗ сбил малолетнего велосипедиста. Фото: Нацполиция

В Херсоне грузовик сбил насмерть 11-летнего мальчика.

Трагедия произошла в субботу, 11 мая, на улице Ракетной. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонщины.

"Полицейские установили, что 52-летний водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Предварительная причина ДТП - внезапный выезд велосипедиста на перекресток", - отметили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео

Следователи расследуют инцидент по статье о "Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В селе Приморское Одесской области водитель сбил насмерть двух женщин. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и вылетел на прохожих, которые были на обочине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грузовик сбил насмерть 11-летнего мальчика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Пилоты сбрасывали "сладкие бомбы" берлинским детям

Самое читаемое
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
5
 Просмотров: 21781
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 18731
Почему звезды покупают туфли на размер больше
Почему звезды покупают туфли на размер больше Просмотров: 10162
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 8892
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 8623
Происшествия
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
 Просмотров: 306
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
7
 Просмотров: 1611
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 3438
Перекрыли международный канал поставки контрабандного оружия из России
Перекрыли международный канал поставки контрабандного оружия из России Просмотров: 432
Цистерна с водой на полной скорости слетела в кювет и перевернулась
Цистерна с водой на полной скорости слетела в кювет и перевернулась Просмотров: 567
Больше всего комментируют
9
Садовый хочет идти в премьер-министры
6
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
5
В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать
4
Нашли птиц, которых тысячи лет считали вымершими
2
Автобус героев - новая действенная инициатива от ветерана АТО
Голосов: 202
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua