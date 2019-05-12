В Херсоне КАМАЗ сбил малолетнего велосипедиста. Фото: Нацполиция

В Херсоне грузовик сбил насмерть 11-летнего мальчика.

Трагедия произошла в субботу, 11 мая, на улице Ракетной. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонщины.

"Полицейские установили, что 52-летний водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Предварительная причина ДТП - внезапный выезд велосипедиста на перекресток", - отметили в полиции.

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Следователи расследуют инцидент по статье о "Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В селе Приморское Одесской области водитель сбил насмерть двух женщин. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и вылетел на прохожих, которые были на обочине.