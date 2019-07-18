Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото

В результате столкновения автомобилей "МАН" и Volkswagen погибли водитель и 3 пассажира легковушки. Среди них - ребенок.

Авария произошла около 9:00 сегодня, 18 июля, на трассе Одесса-Рени вблизи села Удобное, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В результате столкновения автомобилей «МАН» и Volkswagen погибли водитель и 3 пассажира легковушки. Среди них - ребенок

"По предварительной информации, водитель грузовика не уступил легковушке во время левого поворота. В результате иномарка на большой скорости влетела в грузовик", - рассказали в полиции.

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Водитель "МАНа" не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели, которые пытаются достать тела из изувеченной машины.

Автор: od.npu.gov.ua В результате столкновения автомобилей «МАН» и Volkswagen погибли водитель и 3 пассажира легковушки. Среди них - ребенок

Устанавливаются обстоятельства трагедии и личности погибших.

Вблизи поселка Козова на Тернопольщине не разминулись рейсовый автобус БАЗ А-079 сообщением "Бережаны-Тернополь" и автомобиль Skoda Superb. 45-летняя пассажир легковушки погибла на месте. 50-летний водитель и 8-летняя девочка - в больнице.