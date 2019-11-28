Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии

В Днепре столкнулись грузовик MAN и маршрутка Днепр-Новомосковск. Есть двое пострадавших.
Столкновение было такой силы, что маршрутку развернуло и она остановилась возле парковки супермаркета, пишет Информатор.
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В аварии пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали в городскую больницу №6.
Все обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.
На 20-м километре Житомирской трассы под Киевом произошло ужасное ДТП. Фура Scania и микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулись лоб в лоб. В ДТП пострадал водитель Mercedes, который был зажат в кабине.
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