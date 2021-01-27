Грузовик насмерть сбил школьницу: фото трагедии

В Кривом Роге под колесами грузовика погибла школьница.
Трагедия произошла на улице Героев АТО 27 января, пишет Первый Криворожский. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель сбил насмерть ребенка и скрылся
Водитель грузовика Tatra сказал медикам, что ребенок резко выскочил на дорогу и среагировать он не успел.
На месте аварии работают полицейские и врачи. Обстоятельства выясняются.
В Дрогобыче Львовской области маршрутный автобус "Дрогобыч - Трускавец" сбил 9-классницу. По предварительным данным и свидетельствам очевидцев, ребенок переходил дорогу в установленном для этого месте - по пешеходному переходу.
Комментарии