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среда, 27 января 2021 14:46

Грузовик насмерть сбил школьницу: фото трагедии
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В Кривом Роге под колесами грузовика погибла школьница.

Трагедия произошла на улице Героев АТО 27 января, пишет Первый Криворожский. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.

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В Кривом Роге под колесами грузовика погибла школьница
Фото: 1kr.ua
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу
В Кривом Роге под колесами грузовика погибла школьница
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу
Трагедия произошла на улице Героев АТО

Водитель грузовика Tatra сказал медикам, что ребенок резко выскочил на дорогу и среагировать он не успел.

На месте аварии работают полицейские и врачи. Обстоятельства выясняются.

В Дрогобыче Львовской области маршрутный автобус "Дрогобыч - Трускавец" сбил 9-классницу. По предварительным данным и свидетельствам очевидцев, ребенок переходил дорогу в установленном для этого месте - по пешеходному переходу.

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