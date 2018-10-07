Грузовик Ани Лорак попал в аварию

Грузовик перевозил сценическое оборудование. Фото: УНИАН

В Рыбно-Слободском районе российского Татарстана вечером 5 октября грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте.

"Аргументы и факты" сообщают, что смертельная авария произошла на 919 километре трассы М7.

На грузовике изображена украинская певица Ани Лорак. Он перевозил концертное оборудование Лорак обратно в Москву.

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Ани Лорак вместе с российским певцом Филиппом Киркоровым выступила на VIP-свадьбе в Татарстане.

Украинские нардепы предлагают ввести санкции против артистов, активно гастролируют Россией. В частности, предлагается лишить их звания народных артистов Украины.