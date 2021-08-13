Группу детей забыл в аэропорту самолет Ryanair

Дети задержались на регистрации и не попали на рейс. Фото: pexels.com

Самолет Ryanair в аэропорту "Борисполь" забыл часть пассажиров.

Самолет должен был лететь в Краков 12 августа. В аэропорту оставили 10 украинских детей, двоих взрослых, которые их сопровождали, и одного гражданина Польши. В Facebook об этом написала депутат Мелитопольского горсовета Ирина Славова. Ее дочь не попала на рейс.

Ребенок должен был пробыть 10 дней в Польше по программе обмена "Театр без границ". В аэропорт они прибыли вовремя. За 2 ч. до вылета заняли очередь на регистрацию. Она затянулась из-за обилия вылетов в Европу. За 17 мин. до вылета пассажиры обнаружили, что двери шлюза закрыты, а самолет опустил трап.

"Как можно было оставить группу детей, в том числе и несовершеннолетних? Почему не искали и не звали 12 человек? Если кто-то опаздывает, всегда делают объявление и ждут. Здесь все звали на помощь, а остались один на один с ситуацией", - написала Славова.

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Претензии руководителям группы в аэропорту посоветовали направить к перевозчику. Детей отправили в Польшу автобусом.

Славова добавила, что правительство Польши подготовило документы для обращения в суд против Ryanair.

В Польше 30 пассажиров аэропорта Гданьска не смогли вылететь рейсом Ryanair в Бургас в Болгарии. Пилот самолета отказался пустить их на борт. Пассажиры из Гданьска и Быдгощ, которые не смогли сесть на самолет, прибыли в аэропорт за 2,5 ч. до рейса. Проблемы начались еще во время регистрации.