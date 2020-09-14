Группа мужчин до смерти забила местного жителя

Злоумышленникам не понравилось, как мужчина вел себя на дороге. Фото: rivnepost.rv.ua

В селе Бичаль Костопольского района Ровенской области еще 12 февраля бригада врачей констатировала смерть 38-летнего мужчины. На его теле были многочисленные телесные повреждения. Сегодня, 14 сентября, следователи управления процессуального руководства прокуратуры Ровенской области направили в суд с обвинительным актом уголовное производство по факту смертельного избиения 38-летнего жителя Костопольского района.

"Следственно-оперативная группа установила, что около 20 часов двое односельчан – 38 и 27 лет – возвращались домой. Возле них остановился легковой автомобиль, из которого вышли пять человек и устроили драку", – говорится в сообщении.

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В полиции также выяснили тот факт, что им не понравилось, как вели себя на проезжей части жители села Бичаль.

Нанеся обоим местным жителям удары, преступники скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшие добрались до дома 38-летнего жителя и оттуда вызвали скорую. Однако вследствие разрыва печени и внутреннего кровотечения хозяин дома умер. У другого пострадавшего диагностировали ушибы плеча.

После проведенных следственных действий и воспроизведения обстоятельств события полицейские выяснили, кто нанес смертельные удары погибшему. Им оказался 39-летний житель села Постийное. Однако преступник своей вины не признает.

Полицейские собрали достаточное количество доказательств и открыли уголовное производство. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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