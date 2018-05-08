Гройсман сказал, как могли отравиться черкасские школьники

Фото: Facebook/Volodymyr Groysman

Массовое отравление в школе № 8 в Черкассах могло произойти из-за локального распыления неизвестного вещества.

"Какое-то вещество могло быть распылено в момент проведения мероприятия на территории школы. Правоохранители и лаборатории сейчас выясняют его природу", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман сегодня на брифинге во время визита в город, пишет liga.net.

Гройсман привез из Киева врачей, чтобы те обследовали состояние детей. Сейчас жизни учеников ничего не угрожает.

"Посетил детей, состояние всех стабильное. Врачи сработали оперативно и профессионально. Все анализы сделаны, рисков нет. Организуем лабораторную поддержку. Также здесь остаются врачи из Киева, которые приехали вместе с нами", - пишет в Twitter Гройсман.

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Премьер-министр добавил, что никакой связи между отравлением школьников в Черкассах и в Днепропетровской области нет.

Черкаська обласна дитяча лікарня. Відвідав дітей, стан всіх стабільний. Лікарі спрацювали оперативно і професійно. Всі аналізи зроблено, ризиків немає. Організуємо лабораторну підтримку. Також тут залишаються лікарі з Києва, які приїхали разом з нами. pic.twitter.com/09noTTV90c — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 мая 2018 г.

55 учеников и два учителя отравились неизвестным веществом в Черкассах. Происшествие произошло в 8-й городской школе сегодня во время линейки. Вызвали пять бригад "скорой". 11 человек находится в реанимации. Хуже всего, что дети плохо приходили в себя. У них отказывали ноги. Ученики не могли двигаться.