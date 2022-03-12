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Спецтема: Война России против Украины

"Гражданские, дети не дети… всех ху*рить" - в Харькове оккупантам дали команду стрелять в горожан

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&quot;Гражданские, дети не дети… всех ху*рить&quot; - в Харькове оккупантам дали команду стрелять в горожан
В Харькове оккупантам дали команду стрелять в гражданских. Фото: https://t.me/Pravda_Gerashchenko

В Харькове оккупантам дали команду стрелять в гражданских.

Перехваченный разговор террористов был опубликован в СБУ.

"Из двух тыс. боевиков так называемой "ЛНР", сейчас в живых осталось только 20-25 человек", - говорит оккупант.

Добавляет, если раньше боевикам не разрешали даже в сторону гражданских смотреть, то сейчас дают команды их убивать.

"Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рыть, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху*рыть, всех. Вот только что снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – говорит.

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Судя по разговору, террорист не знает, в каком городе находится.

"Мы в городе, каком-то военном украинском городе. Здесь дох*я старой техники. Здесь девятиэтажные здания. Сказали, кого кого увидите, всех х*ярить".

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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