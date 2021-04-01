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четверг, 01 апреля 2021 12:55

Грабители замучили известного композитора и поэта

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  1 апреля проходит 5 лет со дня убийства в оккупированном Донецке директора Центра славянской культуры, композитора и поэта 54-летнего Николая Присяжню
1 апреля проходит 5 лет со дня убийства в оккупированном Донецке директора Центра славянской культуры, композитора и поэта 54-летнего Николая Присяжню

5 лет назад 1 апреля в оккупированном Донецке убили директора Центра славянской культуры, композитора и поэта 54-летнего Николая Присяжнюка.

Ночью к дому ворвались неизвестные. Мужчину пытали - поломали ему руки и ноги. Он не выдержал издевательств. Известно, что в доме находилась еще женщина - горничная или сожительница, по разным данным. Ей тоже досталось: несколько ножевых ранений и многочисленные переломы. После того, как убийцы скрылись, женщина смогла добраться до домов соседей, и те вызвали "скорую".

"Ночью какая-то нечисть, ворвавшись в его дом в поисках наживы, сократила его дни. Он погиб мученической смертью. И война на донецкой земле не оставляет возможности попрощаться с ним. Покойся с миром, Николай Васильевич" - писала тогда в Facebook знакомая, заместитель главного редактора журнала "Шишкин лес" Елена Резникова.

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У Присяжнюка было много ценностей - иконы, драгоценности, но ничего не пропало. Только значительная сумма денег. Предполагают, мужчину пытали, чтобы узнать, где прячет сбережения.

Николай Присяжнюк родился в с. Слободка Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Однако связал свою жизнь именно с Донбассом и оставался там после оккупации.

Неоднократно был лауреатом всеукраинских и международных конкурсов. Он долгие годы возглавлял Центр славянской культуры, который ранее назывался Дворец культуры им. Ленина. В учреждении проходили многочисленные выставки и концерты, организованные артистом. ЦСК не остановил своей деятельности и после захвата Донецка пророссийскими сепаратистами.

На Ивано-Франковщине земляки открыли выдающемуся композитору памятную доску, сообщил военный Александр Жилак. Задержали ли убийц Присяжнюка - не известно.

Автор: facebook.com/caritas.don
  На Ивано-Франковщине земляки открыли Николаю Присяжнюку памятную доску
На Ивано-Франковщине земляки открыли Николаю Присяжнюку памятную доску

Активист столичного Майдана и доброволец АТО 37-летний Александр Мандыч на позывной "Ташкент" исчез со своей киевской квартиры на Печерске 24 марта. Через четыре дня его тело с ножевыми ранениями нашли в лесополосе недалеко от Киева. Мужчина лежал голый в сточной канаве, накрытый листьями и соломой. На след предполагаемых убийц полицейские вышли через сутки. Выяснили, что мужчину пытали. Затем его без сознания автомобилем отвезли за город.

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Дата
01
апреля

Грабители замучили известного композитора и поэта

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