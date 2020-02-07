Грабители за час искалечили и убили 4-х человек

В Ровенской области грабители за час напали на 2 квартиры. Фото - НВ

В Здолбунове Ровенской области грабители напали на квартиру 46-летнего мужчины на ул. Заводской. Подозрительные крики и шум в соседской квартире около 21 часов 6 февраля услышала 32-летняя женщина и позвонила в полицию.

Оперативники нашли мертвым владельца дома и еще одного 38-летнего мужчину. А уже через час полицейские получили еще одно сообщение о преступлении в этом же районе, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угрожали битами и ломом: грабители напали на семью фермеров

"В квартире на проспекте Цементников женщина обнаружила в крови мать и своего мужа. 82-летнюю и 60-летнего пострадавших госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали. Ими оказались 31-летний и 27-летний местные жители. Подробности в полиции обещали рассказать позже.

В селе Крамаровка Изюмского района Харьковской области грабители замучили 71-летнего мужчину. Украли 6 тыс. грн и сбежали. Избитого мертвого мужчину со связанными руками и ногами обнаружила его сиделка. Подозреваемых задержали.