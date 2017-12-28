Грабитель порезал продавщицу продуктового магазина

Женщина пыталась защититься. нападающий нанес ей многочисленных ран и убежал

Нападающий побил продавщицу и нанес ей множество ударов ножом. Жестокое нападение произошло вечером 27 декабря на улице Мукачевской, 5 А в столице.

Об этом сообщил Киев Оперативный.

В 18.30 в продуктовый магазин зашел мужчина лет 40-45. Он напал на продавца, избил ее и порезал ножом.

Женщина пыталась защититься. После нападения мужчина забрал выручку и скрылся в неизвестном направлении.

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Пострадавшую срочно госпитализировали. У нее многочисленные травмы головы, рук.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты.

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