Грабитель бил тростью 81-летнюю женщину по голове, потому что не имела денег

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В городе Килия Одесской области грабитель ночью ворвался в дом 81-летней женщины.

У нее не было что воровать, поэтому злоумышленник избил хозяйку тростью, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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"Среди ночи правонарушитель проник в дом 81-летней женщины, разбив стекло на дверях, и потребовал у хозяйки деньги. Потерпевшая не имела ничего, поэтому отказала злоумышленнику, на что тот избил ее по голове тростью для ходьбы и ушел", - сказано в сообщении.

Пострадавшую с черепно-мозговой травмой забрали в больницу.

Менее чем за сутки 19-летнего мужчину задержали. Его взяли под стражу. Преступнику грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

В поселке Томаковка Днепропетровской области грабитель ворвался в дом пенсионеров. 76-летний хозяин оказал сопротивление. Во время драки нападавший толкнул мужчину, в результате чего тот упал и умер. Злоумышленник забрал деньги и убежал из дома через окно.