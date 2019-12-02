ГПУ нагрянула с обыском в международный аэропорт

По фактам завладения средствами КП "Международный аэропорт Одесса" в ГПУ открыли уголовные производства. ФОТО: bankruptcy-ua.com

Генеральная прокуратура Украины провела обыски в КП "Международный аэропорт Одесса" и офисных помещениях предприятий, выполнявших его подрядные заказы.

Сообщила об этом пресс-служба ведомства.

Причиной обысков стал факт завладения принадлежащими предприятию средствами в особо крупных размерах. Подозревают в совершении преступления должностных лиц подрядных организаций по договорам проведения ремонтных работ на территории аэропорта.

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"Следствие считает, что подрядчики по ремонту, действуя по схеме завышения объемов и стоимости выполненных работ, незаконно завладели деньгами коммунального предприятия на сумму свыше 11 млн грн", — отметили в ГПУ.

В ходе обысков правоохранители изъяли оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операциях.

Нацполиция и СБУ провели обыски в Укргаздобыче в рамках расследования дела по факту растраты должностными лицами средств в особо крупных размерах. Как оказалось, преступление было совершено по предварительному сговору с представителями коммерческих структур при закупке товаров по завышенным ценам.