Горят складские помещения завода: первые подробности

В Харькове произошел масштабный пожар на складах. Фото: Telegram канал ХХ

В Харькове произошел масштабный пожар на ул. Большой Панасовской.

Горит у экспериментального протезно-ортопедического завода. Об этом сообщили в городском Telegram-канале ХХ.

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Возгорание произошло на Панасовской, 106 около 17:00, подтвердили в пресс-службе ГСЧС области.

Общая площадь возгорания в складских помещениях составляет около 500 кв. м. На месте работают спасатели. Подробности обещают сообщить позже.

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