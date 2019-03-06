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среда, 06 марта 2019 13:08

Горняки более суток отказываются подниматься на поверхность

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Горняки более суток отказываются подниматься на поверхность
В Кривом Роге горняки более суток отказываются подниматься на поверхность. Бастуют, требуя повышения заработной платы. Фото - dnipro.depo.ua

В Кривом Роге горняки более суток отказываются подниматься на поверхность.

Бастуют, требуя повышения заработной платы, пишет в Facebook председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В Кривом Роге 44 горняка отказались подниматься на поверхность после смены в шахте "Октябрьская "ОАО" Криворожский железорудный комбинат", - сообщается.

Горняки более суток остаются на глубине 1115 метров.

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"Шахтеры требуют повышения заработной платы и решить вопросы взаимоотношений с администрацией", - добавил Волынец.

Также, в знак солидарности, 77 горняков железорудной шахты "Терновская" тоже остались под землей в руддвори на глубине 1350 метров.

Волынские горняки начали митинг, где требуют погасить задолженности по зарплате, а также добиться финансирования на достройку шахты №10 "Нововолынская".

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