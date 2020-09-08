Горит почти 200-летняя церковь

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В городе Лиман Донецкой области днем 8 сентября загорелась Свято-Петропавловская церковь.

Площадь пожара составляет 200 кв. м, на месте и вокруг наблюдается плотное задымление. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"Информация о пожаре в храме на ул. Петропавловской поступила в 13:58. Прибыв на место, пожарные сразу приступили к тушению пожара. Учитывая плотное задымление и материал, из которого построена церковь (дерево - Gazeta.ua), был объявлен повышенный номер вызова", - сказано в сообщении.

Пожар тушат 33 спасателя, 9 единиц техники и цистерна для подвоза воды. По состоянию на это время, информации о пострадавших и погибших нет.

В с. Соловеевка Брусиловского района Житомирской области сгорела деревянная церковь Святителя Николая 1789 года. Удалось спасти церковную утварь и жилой дом рядом. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.