Горит почти 200-летняя церковь

В городе Лиман Донецкой области днем 8 сентября загорелась Свято-Петропавловская церковь.
Площадь пожара составляет 200 кв. м, на месте и вокруг наблюдается плотное задымление. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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"Информация о пожаре в храме на ул. Петропавловской поступила в 13:58. Прибыв на место, пожарные сразу приступили к тушению пожара. Учитывая плотное задымление и материал, из которого построена церковь (дерево - Gazeta.ua), был объявлен повышенный номер вызова", - сказано в сообщении.
Пожар тушат 33 спасателя, 9 единиц техники и цистерна для подвоза воды. По состоянию на это время, информации о пострадавших и погибших нет.
В с. Соловеевка Брусиловского района Житомирской области сгорела деревянная церковь Святителя Николая 1789 года. Удалось спасти церковную утварь и жилой дом рядом. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.
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