Гонтарева заявила о "смертельной опасности" и кого подозревает в поджоге

В Гореничах под Киевом сгорел дом семьи Гонтаревых. В полиции говорят о поджоге. Фото: Обозреватель

Бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева уверена, что ее семье угрожает смертельная опасность. Поэтому где находится сейчас ее семья, сообщать не будет.

Также рассказала, кого считает виновным в поджоге ее дома. Говорит, что ей угрожали последние 5 лет. Угрозы шли от олигарха Игоря Коломойского. По словам Гонтаревой, Коломойский и его окружение "уже потеряли человеческое достоинство".

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"Вся эта бригада не просто травят меня, но делают это нагло и еще смеются. Они хуже криминала - криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает. А они поджигают моей невестки автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом - апофеоз", - сказала она, передает издание LB.ua.

На прямой вопрос, считает ли Гонтарева Коломойского главным, кого она подозревает в случившемся с ней, экс-глава НБУ ответила: "Да".

Дом семьи Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом сгорел ночью 17 сентября. В полиции подозревают поджог. Перед тем в Киеве неизвестные сожгли автомобиль невестки Гонтаревой, который был припаркован под домом.