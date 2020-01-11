Гончарук раскрыл подробности следствия аварии украинского самолета

Гончарук рассказал, как проходит следствие аварии украинского самолета. Фото: epravda.com.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о ходе расследования аварии украинского самолета в Иране.

"Признание вины - важный шаг в процессе расследования. Украинские эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины. Также украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией. Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Ирана осмотрели черные ящики и место хранения части фрагментов самолета", - написал политик в своем Telegram-канале ..

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Кроме того, разложили фрагменты самолета, чтобы установить полноту найденных частей. Собрали ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. Сегодня утром электронную ДНК формулу направили украинским экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоял, чтобы причины трагедии и результаты расследования авиакатастрофы показали "честно и транспарентно по итогам заседания Высшего совета нацбезопасности".