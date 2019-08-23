Голый мужчина бросался на прохожих

Никто из прохожих не вызвал милицию или медиков. ФОТО: politeka.net

22 августа на улице Кондратюка в Днипре бегал голый мужчина. Он бросался на людей и залезал на автомобили.

Никто из прохожих не вызвал правоохранителей или медиков. Проезжающие мимо нацгвардейцы не смогли не отреагировать. Бойцы задержали мужчину, применив спецсредства, и поместили в автомобиль, ожидая "скорую", пишет Информатор.

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На сгибе руки у мужчины нашли след от инъекции. Возможно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

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