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вторник, 08 июня 2021 18:10

Голые, босые и голодные: дети двух и четырех лет сбежали от горе-матери

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Голые, босые и голодные: дети двух и четырех лет сбежали от горе-матери
В Бердянске от горе-матери сбежали двое маленьких детей. Женщина на момент исчезновения сыновей была пьяной. Фото: zp.npu.gov.ua

В Бердянске Запорожской области на улице обнаружили двух мальчиков примерно двух и четырех лет.

Малыши были босые, почти раздетые и голодные. Их заметили во дворах между многоэтажками прохожие утром 7 июня, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские обнаружили двух мальчиков примерно двух и четырех лет. Дети не смогли объяснить, где проживают, поэтому их отвезли в детское отделение местной больницы. Там малышей осмотрели медики - они были здоровы и активно шли на контакт. Работники полиции разыскали мать. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей сообщили, что дети временно изъяты и находятся в больнице", - рассказали в полиции.

На 36-летнюю женщину ювенальные полицейские составили админпротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В Шостке Сумской области из дома ушла 12-летняя школьница. 35-летняя мать обратилась в полицию. Как выяснилось, заявительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме женщины, в квартире была и ее младшая 7-летняя дочь. Проведя комплекс розыскных мероприятий, полицейские установили местонахождение девочки-подростка. Оказалось, что она осталась ночевать у подруги матери, ведь побоялась идти домой из-за состояния матери. Обеих девушек правоохранители оставили на ночь у подруги заявительницы. Утром женщина еле вспомнила события прошлого вечера и бросилась искать детей.

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Дата
08
июня

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