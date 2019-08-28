Голову мужчины нашли посреди улицы

В одном из сел Балтского района Одесской области на улице нашли голову 47-летнего мужчины.
Тело обнаружили в доме, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"О части человеческого тела на обочине улицы в полицию сообщила жительница деревни. Следственно-оперативная группа установила, что погибший - местный житель, жил в доме неподалеку. Тело хозяина полицейские обнаружили в его доме, двери которого были открыты настежь", - сказано в сообщении.
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Опросив соседей, правоохранители установили, что потерпевший жил сам. Последний раз его видели около месяца назад. По словам односельчан, мужчина якобы говорил о намерении уехать, поэтому на его отсутствие никто не обратил внимания.
В ходе судебно-медицинского осмотра и вскрытия тела умершего признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако окончательные выводы о ее причине будут известны после судебно-медицинской экспертизы.
Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.
В поселке Верабове вблизи Кривого Рога Днепропетровской области обнаружили обезглавленный труп. Тело нашел сторож дачного кооператива. По предварительной информации, это была 90-летняя местная жительница.
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