Голову мужчины нашли посреди улицы

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В одном из сел Балтского района Одесской области на улице нашли голову 47-летнего мужчины.

Тело обнаружили в доме, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"О части человеческого тела на обочине улицы в полицию сообщила жительница деревни. Следственно-оперативная группа установила, что погибший - местный житель, жил в доме неподалеку. Тело хозяина полицейские обнаружили в его доме, двери которого были открыты настежь", - сказано в сообщении.

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Опросив соседей, правоохранители установили, что потерпевший жил сам. Последний раз его видели около месяца назад. По словам односельчан, мужчина якобы говорил о намерении уехать, поэтому на его отсутствие никто не обратил внимания.

В ходе судебно-медицинского осмотра и вскрытия тела умершего признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако окончательные выводы о ее причине будут известны после судебно-медицинской экспертизы.

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

В поселке Верабове вблизи Кривого Рога Днепропетровской области обнаружили обезглавленный труп. Тело нашел сторож дачного кооператива. По предварительной информации, это была 90-летняя местная жительница.