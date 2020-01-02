Голівудську актрису підозрюють у вбивстві матері

Американскую актрису 38-летнюю Молли Фицджеральд, сыгравшая в фильме "Капитан Америка: Первый мститель", подозревают в убийстве матери.

Полиция арестовала актрису во вторник, 31 декабря, пишет ТСН.

68-летнюю мать Молли нашли мертвой 20 декабря в собственном доме, штат Канзас. Женщину зарезали.

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Заседание суда должно состояться в четверг, 2 января. Залог за Молли Фицджеральд составляет $500 тыс.

Автор: ТСН Молли Фицджеральд арестовали 31 декабря

В Харькове в доме на Таганском переулке нашли мертвой 15-летнюю школьницу. Ее тело в петле в ванной комнате нашла мать. Трагедия произошла 24 ноября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.