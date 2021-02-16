Главаря криминальной группировки взяли с наркотиками на миллион и арсеналом оружия

Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве у 34-летнего главаря преступной группировки изъяли партию психотропов и каннабиса на 1 млн грн.

Также у него нашли арсенал оружия, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности и позиционирует себя приближенным лицом к криминальным кругам и "смотрящим" за микрорайоном. В автомобиле и гараже подозреваемого изъяли амфетамин, психотропные грибы, каннабис. А также взрывоопасные предметы и вещества. Среди них пластид, тротиловые шашки, гранаты, взрыватели, пистолеты, револьверы, ружья, патроны различных калибров, взрывные пакеты, сигнальные и осветительные ракеты, 12 ножей и меч "катана", кастеты, спецприбор для блокировки радиосигнала и другое", - рассказали полицейские.

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В ходе оперативных закупок было установлено, что сам главарь и продавал наркотические и психотропные вещества у себя дома.

Все изъятое направлено на экспертизу. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о дополнительной квалификации события.

В Донецкой области у жителя Славянска полиция изъяла более 300 патронов различного калибра, 4 пистолета, а также наркотики. Все направили на экспертизу.