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вторник, 01 июня 2021 16:13

Гинеколог во второй раз погорел на сутенерстве
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В Луцке на Волыни 53-летнего гинеколога во второй раз задержали за сутенерство. В прошлом году его уже осудили за аналогичное преступление и назначили испытательный срок
Фото: vl.npu.gov.ua
В Луцке на Волыни 53-летнего гинеколога во второй раз задержали за сутенерство. В прошлом году его уже осудили за аналогичное преступление и назначили испытательный срок
В Луцке на Волыни 53-летнего гинеколога во второй раз задержали за сутенерство. В прошлом году его уже осудили за аналогичное преступление и назначили испытательный срок

В Луцке на Волыни 53-летнего гинеколога во второй раз задержали за сутенерство.

Он предлагал потенциальным клиентам женщин для оказания платных сексуальных услуг. Стоимость колебалась от 800 грн до 1,5 тыс. грн - в зависимости от возраста женщины. Кроме того, мужчина договаривался о местах встреч и бронировал гостиницы и сауны. С каждого клиента брал свою долю - от 300 грн до 500 грн, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"В сентябре прошлого года фигуранта осудили за совершение аналогичных преступлений. Тогда доказали несколько эпизодов организации сутенерских услуг и сбыта амфетамина. Суд назначил ему пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года", - рассказали в полиции.

У подозреваемого провели обыски. Его задержали. А сегодня суд избрал меру пресечения - домашний арест.

На Волыни задержали 24-летнюю сутенершу из Ровно, которая наладила схему организации проституции на территории Волынской и Ровенской областей. К "бизнесу" привлекла несовершеннолетнюю.

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