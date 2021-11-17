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среда, 17 ноября 2021 12:31

Гибель женщин в доме престарелых: по делу двое задержанных
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В Днепре в частном доме престарелых нашли тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет
Фото: dnepr.info
В Днепре в частном доме престарелых нашли тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет
В Днепре в частном доме престарелых нашли тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет

После смертельного пожара в частном доме престарелых "Тепло любимых" в Днепре задержали двух работниц. Это администратор и няня-санитарка. Последняя отвечала за комнату, где жили погибшие женщины.

Частный пансионат действовал нелегально. Об этом Gazeta.ua сообщил заместитель городского головы Днепра Эдуард Пидлубный.

"Это частное заведение, о котором мы ничего не знали. Он не был зарегистрирован в реестре поставщиков социальных услуг. Никаких документов нет", - говорит Пидлубный.

Дом зарегистрировали на ФЛОП из Харьковской области еще в июне, рассказали в полиции. У владельца этого учреждения есть еще несколько подобных заведений по всей Украине. Деятельность заведение начало с августа. Для нахождения в нем необходимо было заключить договор и оплатить услуги - 10 тыс. грн. За эти деньги обещали круглосуточный уход.

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Пятеро погибших женщин плохо передвигались. Дверь в их комнату была плотно закрыта. Открыть ее можно было только извне, говорит начальник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

"Там работал кондиционер. Его подключили через два удлинителя. Вероятно, произошла перегрузка. Удлинитель начал тлеть, капать пластмассой на матрас. От этого случилась трагедия. Матрас истлел", - рассказал Кульбач.

На момент трагедии в доме было 30 жильцов. В соседних комнатах о пожаре не догадывались. Мертвых женщин администратор нашла утром. Полицию вызвала через несколько часов, добавил Андрей Мельниченко из областной полиции.

Сейчас жильцов в доме нет. Кого-то доставили в другие частные заведения, кого-то забрали родственники.

Дело расследуют как нарушение требований пожарной безопасности. Виновным грозит до восьми лет заключения.

16 ноября в Днепре в частном доме престарелых нашли тела пяти женщин от 75 до 89 лет.

Предварительно, они угорели во время пожара. Тела погибших были направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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Дата
17
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