Гибель украинца на турецком курорте: новые детали дела

Тело Андрея Совы доставили из Аланьи в Анталию. Уже сегодня, 17 июля, его доставят специальным бортом в Запорожье. Фото - ТСН

Гражданин России Андрей Похвальный, который жестоко избил в Турции украинца 57-летнего Андрея Сову, тайно проник на территорию гостиничного комплекса, где произошел конфликт.

Пляжи двух комплексов были расположены рядом, и русский перешел на территорию соседнего заведения украдкой. Нарушение правил видели, но решили не поднимать шум. Об этом сообщает ТСН.

На террасе собрались смотреть футбол сразу сотни людей, и поэтому охрана не сразу зафиксировала конфликт, который начался со словесной перепалки. Россиянин толкнул украинца, то зацепился за парапет, упал затылком на цемент и потерял сознание. Россиянина задержали и передали жандармам.

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Тело Совы доставили из Аланьи в Анталию. Уже сегодня, 17 июля, его доставят специальным бортом в Запорожье.

30-летний россиянин заплатил более $1000 залога и, несмотря на запрет выезда из Турции, еще несколько дней был на свободе. Сейчас он ждет суда в турецкой тюрьме. По некоторым данным, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Украинец Андрей Сова прилетел на турецкий курорт вместе с женой Светланой Уже на следующий день мужчину избил русский. С тяжелой черепно-мозговой травмой Сову госпитализировали в больницу. После 7 дней комы он умер.